Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:03

Запад мог пообещать Зеленскому «королевскую» защиту за послушание

Политолог Перенджиев: Запад пообещал Зеленскому защиту в замке в Британии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пообещали жизнь в безопасности в замке в Великобритании, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru. По его словам, это станет возможным только при условии выполнения всех указаний.

Зеленскому пообещали, что все его деньги, которые он переведет в иностранные банки, никто у него не отберет. Ему пообещали, что вся недвижимость, которую купили он и его родственники, останется за ними. Это все будет при условии, если он выполнит все указания, — отметил политолог.

СМИ сообщали, что поместье XVIII века в Великобритании Зеленский приобрел весной 2024 года. Сделка на сумму 20 млн фунтов (около 2,2 млрд рублей) была оформлена на его супругу Елену. Речь идет о резиденции Хайгроув, которая ранее находилась в собственности королевской семьи. В особняке жили Чарльз и принцесса Диана, а также прошло детство принцев Уильяма и Гарри.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием российского и украинского лидеров Владимира Путина и Зеленского реалистичным сценарием. При благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса, добавил он.

Владимир Зеленский
Украина
замки
Великобритания
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений
Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали потери Украины в ходе СВО
Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта
Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян
Россиянка тайком вывезла за границу тонны краба на 51 млн рублей
Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща
Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян
В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты
Автовладельцев предупредили о новом росте цен на одну услугу
Запуск СПГ-завода «Новатэка» в Мурманске хотят отложить из-за санкций
Трехсторонний саммит по Украине может пройти в столице Венгрии
Подростки нашли способ обходить запрет на аренду электросамокатов
Опасная бактерия оставила без ноги мужчину
Иностранные наемники бегут за Оскол
Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ
Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео
Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА
Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским
«Мощная оплеуха»: Захарова о карте Украины в Белом доме
Запад мог пообещать Зеленскому «королевскую» защиту за послушание
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.