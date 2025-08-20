Президенту Украины Владимиру Зеленскому пообещали жизнь в безопасности в замке в Великобритании, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru. По его словам, это станет возможным только при условии выполнения всех указаний.

Зеленскому пообещали, что все его деньги, которые он переведет в иностранные банки, никто у него не отберет. Ему пообещали, что вся недвижимость, которую купили он и его родственники, останется за ними. Это все будет при условии, если он выполнит все указания, — отметил политолог.

СМИ сообщали, что поместье XVIII века в Великобритании Зеленский приобрел весной 2024 года. Сделка на сумму 20 млн фунтов (около 2,2 млрд рублей) была оформлена на его супругу Елену. Речь идет о резиденции Хайгроув, которая ранее находилась в собственности королевской семьи. В особняке жили Чарльз и принцесса Диана, а также прошло детство принцев Уильяма и Гарри.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием российского и украинского лидеров Владимира Путина и Зеленского реалистичным сценарием. При благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса, добавил он.