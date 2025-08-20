Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА Ассоциация тренеров Италии призвала отстранить Израиль от турниров ФИФА и УЕФА

Ассоциация тренеров Италии потребовала временно отстранить израильскую команду от турниров ФИФА и УЕФА, сообщило агентство ANSA. Обращение связано с ухудшением ситуации в секторе Газа. Отмечается, что сборные Италии и Израиля попали в одну группу на отборочном турнире к Чемпионату мира — 2026.

Итальянские футбольные тренеры направили письмо президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) с просьбой направить запрос в УЕФА и ФИФА о временном отстранении Израиля от участия в международных соревнованиях, — говорится в сообщении.

Ранее израильская авиация нанесла удар по отряду ХАМАС рядом с больницей в центральной части сектора Газа. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, палестинское движение использовало больничный комплекс для хранения оружия.

В Армии обороны Израиля отметили, что перед ударом и во время него были приняты меры для снижения ущерба мирным жителям Газы: применялось высокоточное оружие, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные. Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат атаковать ХАМАС и устранять любые угрозы для израильтян.