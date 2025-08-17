ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по району больницы в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удар по отряду ХАМАС рядом с больницей в центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. По данным ведомства, ХАМАС использовал больничный комплекс для хранения оружия.

Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по вооруженной группировке боевиков ХАМАС, действовавшей вблизи и за пределами территории больницы Аль-Маамадани в районе Зайтун в центральной части сектора Газа. Радикалы были замечены при хранении оружия на территории больничного комплекса, используя его как укрытие, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что перед ударом и во время него были приняты меры для снижения ущерба мирным жителям Газы: применялось высокоточное оружие, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные. Представители армии подчеркнули, что продолжат атаковать ХАМАС и устранять любые угрозы для израильтян.

Террористическая организация ХАМАС продолжает использовать больницы в секторе Газа в террористических целях, цинично и жестоко эксплуатируя гражданское население внутри и вокруг больницы, — добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.