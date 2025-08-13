Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:45

Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США

Экономист Кульбака: диапазон колебаний курса доллара может составить 10–15%

Диапазон колебаний курса доллара может составить 10–15% на фоне введения вторичных пошлин США, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. Он отметил, что ситуация остается крайне неопределенной из-за отсутствия точных данных о масштабах и сроках санкций. По его словам, колебания курса доллара могут быть как в сторону снижения, так и роста.

Очень сложно сказать [о стоимости доллара], потому что напрямую пошлины на нефть на курс быстро не влияют. Ситуация получается очень непредсказуемой. Мы не знаем ни уровень этих санкций, ни время их введения. Мы практически не можем сейчас точно сказать, как все это произойдет. Единственное, мы сейчас стоим перед большим количеством развилок — это все, что можно сказать. И эти развилки создают чудовищную неопределенность как для валютного рынка, так и для экономики России. У меня нет серьезных прогнозов, потому что вилка очень большая, то есть он может как упасть, так и подняться на 10–15%, — пояснил Кульбака.

Ранее международный финансовый советник Мария Ермилова заявила, что на фоне снижения ключевой ставки Центробанка возможна плавная девальвация рубля, но не обвал. По ее словам, у Банка России достаточно инструментов для регулирования курса национальной валюты.

