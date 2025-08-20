Иностранные наемники на стороне ВСУ на Купянском направлении бегут от ВС России на правый берег реки Оскол, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в силовых структурах. По его словам, иностранцы переходят реку вброд целыми подразделениями. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись, – сообщил собеседник агентства.

Ранее газета The New York Times сообщила, что военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой. По данным издания, среди ликвидированных наемников были выходцы из США, Колумбии, Тайваня и Дании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в российских силовых структурах заявили, что группа латиноамериканских наемников ВСУ сбежала из села Александроград в Донецкой Народной Республике через сутки после переброски на линию боевого соприкосновения. Наемники ретировались после ударов авиабомбами по украинским позициям, во время бегства их атаковали российские FPV-дроны.