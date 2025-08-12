Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:26

Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда

NYT: ВС России ликвидировали группу наемников ВСУ во время обеда в столовой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой, сообщает The New York Times. По данным издания, среди ликвидированных наемников были выходцы из США, Колумбии, Тайваня и Дании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам очевидцев, на земле возле столовой лежали по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых. Удар также поразил склад боеприпасов, вызвав большое число взрывов и «облако» осколков. При этом воздушная тревога на базе до удара не звучала, а в столовой не оказалось ни одной аптечки. Как уточнили российские военкоры, уничтоженный лагерь ВСУ находился на северной окраине села Бережинка. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее российские войска атаковали предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. Также под ударами оказались производственные цеха по выпуску беспилотников большой дальности и места их хранения, склады с боеприпасами, а также учебный центр для бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что ВС РФ осуществили ракетный удар по учебному центру украинской пехоты. Предварительно, погиб один военнослужащий ВСУ, как минимум 20 человек получили ранения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
ВС РФ
иностранные наемники
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.