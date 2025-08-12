Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда NYT: ВС России ликвидировали группу наемников ВСУ во время обеда в столовой

Военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой, сообщает The New York Times. По данным издания, среди ликвидированных наемников были выходцы из США, Колумбии, Тайваня и Дании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам очевидцев, на земле возле столовой лежали по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых. Удар также поразил склад боеприпасов, вызвав большое число взрывов и «облако» осколков. При этом воздушная тревога на базе до удара не звучала, а в столовой не оказалось ни одной аптечки. Как уточнили российские военкоры, уничтоженный лагерь ВСУ находился на северной окраине села Бережинка. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее российские войска атаковали предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. Также под ударами оказались производственные цеха по выпуску беспилотников большой дальности и места их хранения, склады с боеприпасами, а также учебный центр для бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что ВС РФ осуществили ракетный удар по учебному центру украинской пехоты. Предварительно, погиб один военнослужащий ВСУ, как минимум 20 человек получили ранения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.