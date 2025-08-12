Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:23

МО России раскрыло, какие цели были атакованы на Украине прошедшей ночью

МО: российские войска нанесли поражение предприятию ВПК Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска атаковали предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили представители Минобороны РФ. Также под ударами оказались производственные цеха по выпуску беспилотников большой дальности и места их хранения, склады с боеприпасами и учебный центр для бойцов ВСУ.

Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военнослужащие нанесли удар по территориальному центру комплектования украинской армии (ТЦК, аналог военкомата) в населенном пункте Дружковка на территории Донецкой Народной Республики. Уточняется, что цель была поражена с помощью ударного беспилотника «Герань-2».

Минобороны РФ
ВС РФ
Украина
ВПК
удары
атаки
