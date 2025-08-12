Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:17

Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли ракетами

На Украине сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению ВСУ

Военнослужащие ВСУ

Российские вооруженные силы осуществили ракетный удар по учебному центру украинской пехоты, соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки погиб один военнослужащий.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Помимо этого, командиры ВСУ подтвердили, что как минимум 20 военнослужащих получили ранения. Точное местонахождение пораженного учебного центра и детали произошедшего не уточняются.

Ранее российские военные установили контроль над стратегически важной автодорогой, соединяющей Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. Этот маневр создал угрозу окружения для украинских подразделений в данном районе.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого ведомство объявило о взятии под полный контроль населенного пункта Луначарское силами группировки «Центр». Операция проводилась в рамках активных боевых действий на этом участке фронта.

По данным из силовых структур, украинское командование перебрасывает в район поселка Тихое подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, не успевшие восстановить боеспособность после предыдущих сражений. Одновременно под Волчанском сложилась критическая ситуация, где несколько украинских подразделений оказались под угрозой полного окружения.

