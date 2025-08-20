«Любые ошибки приведут к ядерной войне»: депутат о вступлении Киева в НАТО Депутат Чепа: вступление Киева в НАТО усилило бы риски ядерной войны

Потенциальное вступление Киева в Североатлантический альянс создало бы риски ядерной войны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам замруководителя фракции СРЗП, которые приводит ТАСС, при таком развитии событий Россия была бы вынуждена обороняться, так как у ее границ оказались бы ракетные комплексы Запада.

Понятно, что это меняет всю стратегию обороны России, это создает угрозу Европе, потому что мы будем ставить ядерное оружие, мы будем обороняться. И любое такое действие, любая провокация, любые ошибки приведут к ядерной войне, — подчеркнул депутат.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.

Также Трамп сообщил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.