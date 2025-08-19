Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:55

Трамп высказался о расширении НАТО

Трамп: СССР и Россия были правы в вопросе приближения НАТО к своим границам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО, заявил в интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

Задолго до Путина звучало «нет-нет» со стороны России или Советского Союза. <…> Россия говорила, что не желает оппонента или врага — давайте использовать этот термин — на своей границе. И они были правы, — сказал Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе. По словам хозяина Белого дома, речь идет о поддержке в воздухе. Также президент пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.

До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.

Американский профессор Питер Кузник отмечал, что Украина неизбежно потеряет часть территорий для достижения мира. Эксперт отметил, что позиция Киева ослабевает из-за нехватки ресурсов и боевого духа, а перспективы вступления в НАТО отсутствуют.

Дональд Трамп
НАТО
Россия
США
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.