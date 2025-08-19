Трамп высказался о расширении НАТО Трамп: СССР и Россия были правы в вопросе приближения НАТО к своим границам

Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО, заявил в интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

Задолго до Путина звучало «нет-нет» со стороны России или Советского Союза. <…> Россия говорила, что не желает оппонента или врага — давайте использовать этот термин — на своей границе. И они были правы, — сказал Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе. По словам хозяина Белого дома, речь идет о поддержке в воздухе. Также президент пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.

До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.

Американский профессор Питер Кузник отмечал, что Украина неизбежно потеряет часть территорий для достижения мира. Эксперт отметил, что позиция Киева ослабевает из-за нехватки ресурсов и боевого духа, а перспективы вступления в НАТО отсутствуют.