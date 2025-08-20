Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:04

«Мощная оплеуха»: Захарова о карте Украины в Белом доме

Захарова увидела в карте Украины в Белом доме унижение для Зеленского

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стала мощным сигналом для Киева и его сторонников, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, она стала своеобразной «оплеухой», которая должна была вернуть власти Украины к реальности.

Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что американский лидер хотел наглядно продемонстрировать Киеву масштабы катастрофы. Она добавила, что подобные последствия стали итогом пребывания Зеленского у власти.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание на фотографию из Овального кабинета. Он заметил, что на карте слово Ukraine оказалось размещено исключительно в западной части.

