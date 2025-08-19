Лавров призвал тщательно готовить любые контакты первых лиц по Украине

Любые международные контакты на высшем уровне по Украине необходимо готовить крайне тщательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». При этом он подчеркнул, что российская сторона не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию кризиса.

Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил. <...> Надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно, — сказал дипломат.

Лавров в ходе интервью также подчеркнул, что Россия в рамках военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.

До этого глава МИД РФ заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полезной, а атмосфера на ней — хорошей. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на искреннее стремление хозяина Белого дома достичь долгосрочного результата по Украине.