19 августа 2025 в 16:14

Мединский указал на расположение названия Украины на карте Трампа

Мединский: на карте Трампа название Украины указано на западной части страны

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На фотографии лидера США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского из Овального кабинета название Украины на карте поместилось лишь на ее западной части, заметил в Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, этот момент является любопытным.

Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты, — отметил Мединский.

До этого британские аналитики сообщили, что Зеленский во время встречи с американским коллегой в Белом доме выглядел очень нервным и производил впечатление человека, испытывающего серьезное напряжение. По словам экспертов, украинский лидер сидел нахмурившись, при этом его подбородок опустился к груди. Также, по их мнению, выражение лица Зеленского говорило, что у него могло быть «несварение».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.

