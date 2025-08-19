В Британии расшифровали поведение Зеленского на встрече с Трампом Daily Mail: переговоры Зеленского и Трампа прошли в крайне нервной атмосфере

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме выглядел очень нервным и производил впечатление человека, испытывающего серьезное напряжение, передает британский таблоид Daily Mail. По словам авторов статьи, украинский лидер сидел нахмурившись, при этом его подбородок опустился к груди. Также, обратили внимание аналитики, выражение лица Зеленского говорило, что у него могло быть «несварение».

Оба были встревожены. Зеленский, нахмурившись и опустив подбородок к груди, выглядел так, будто у него несварение. Трамп, сгорбившись, раскачивал своей бычьей головой из стороны в сторону, взвешивая варианты, контролируя своих демонов или, может быть, просто скучая, — сказано в материале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и Трампа на Аляске была полезной, а атмосфера на ней — хорошей. Глава внешнеполитического ведомства указал на искреннее стремление хозяина Белого дома достичь долгосрочного результата по Украине.