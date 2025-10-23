Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 07:28

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 23 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 139 БПЛА.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 56 — над территорией Белгородской области, 22 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Рязанской области, 13 — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два — над территорией Тамбовской области, два — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области и один — над территорией Курской области, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

СВО
карты
атаки
ВСУ
БПЛА
