Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 16:16

Французский политик допустил разрушение НАТО при Трампе

Филиппо заявил о возможном распаде НАТО из-за политики Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп может привести к разрушению Североатлантического альянса, что может иметь положительные последствия, сообщил в социальной сети X французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик связал свои заявления с возможным участием стран НАТО в военной коалиции в Ормузском проливе.

Отлично: пусть Трамп уничтожит НАТО, если мы откажемся присоединиться к его военной коалиции в Ормузском проливе! — написал Филиппо.

По словам политика, исчезновение Альянса позволило бы избежать вовлечения военных из отдельных государств в конфликты, к которым они не имеют отношения.

Ранее ключевые мировые державы отказались направлять свои военно-морские контингенты для патрулирования и охраны судов в Ормузском проливе в ответ на инициативу Вашингтона. В частности, о нежелании участвовать в предлагаемой США коалиции объявили Франция, Австралия, Китай и Япония. Великобритания также не проявила интереса к инициативе.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами. По словам дипломата, то, что наблюдается «в эти несколько дней, является следствием войны, которую США и сионистский режим навязали региону».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.