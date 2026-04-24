Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 18:32

Во Франции призвали прекратить помощь Украине из-за происходящего в стране

Филиппо призвал ЕС прекратить помощь Украине из-за насильственной мобилизации

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в социальной сети X немедленно прекратить финансовую помощь Евросоюза Украине после обнародования видеозаписей насильственной мобилизации граждан. Так политик прокомментировал утверждение Брюсселем нового крупного кредита Киеву на сумму €90 млрд (7,9 трлн рублей).

В тот самый момент, когда мы выписали Украине очередной чек на €17 млрд (1,2 трлн рублей, доля Франции. — NEWS.ru), режим [президента Украины Владимира] Зеленского продолжал похищать людей прямо с улиц. <...> Стоп! Больше ни одного евро и ни одной единицы вооружения Украине! — написал Филиппо.

Ранее Евросоюз потребовал от Украины гарантии соблюдения прав меньшинств для получения €90 млрд. Среди условий, которые Киев должен выполнить, есть пункт о поддержании демократических механизмов и соблюдение принципов верховенства права. Все это необходимо для сотрудничества Украины и ЕС. Отдельно отмечается, что соблюдение верховенства права также предполагает борьбу с коррупцией.

Европа
Флориан Филиппо
Франция
Украина
кредиты
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.