Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в социальной сети X немедленно прекратить финансовую помощь Евросоюза Украине после обнародования видеозаписей насильственной мобилизации граждан. Так политик прокомментировал утверждение Брюсселем нового крупного кредита Киеву на сумму €90 млрд (7,9 трлн рублей).

В тот самый момент, когда мы выписали Украине очередной чек на €17 млрд (1,2 трлн рублей, доля Франции. — NEWS.ru), режим [президента Украины Владимира] Зеленского продолжал похищать людей прямо с улиц. <...> Стоп! Больше ни одного евро и ни одной единицы вооружения Украине! — написал Филиппо.

Ранее Евросоюз потребовал от Украины гарантии соблюдения прав меньшинств для получения €90 млрд. Среди условий, которые Киев должен выполнить, есть пункт о поддержании демократических механизмов и соблюдение принципов верховенства права. Все это необходимо для сотрудничества Украины и ЕС. Отдельно отмечается, что соблюдение верховенства права также предполагает борьбу с коррупцией.