В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной

В скором времени в процессе урегулирования конфликта на Украине может наметиться прогресс, считает официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Такое заявление было сделано на прошедшем брифинге для журналистов.

Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира, — отметила Левитт.

Ранее в администрации президента США рассказали детали подготовки к встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По ее словам, организацией займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

До этого Кэролайн Ливитт сообщила, что место встречи Путина и Зеленского пока не определено. Отмечается, что США участвуют в обсуждении совместно с Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря Белого дома, рассматривается несколько вариантов.

Также ранее сообщалось, что что Зеленский и лидеры Европы могут стать главным препятствием на пути к миру на встрече с Трампом в Вашингтоне, если отклонят его инициативу по урегулированию украинского кризиса. Это может негативно повлиять на их репутацию.