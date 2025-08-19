Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 22:00

В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной

Белый дом: у Украины может появиться «свет в конце туннеля» во время переговоров

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В скором времени в процессе урегулирования конфликта на Украине может наметиться прогресс, считает официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Такое заявление было сделано на прошедшем брифинге для журналистов.

Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира, — отметила Левитт.

Ранее в администрации президента США рассказали детали подготовки к встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По ее словам, организацией займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

До этого Кэролайн Ливитт сообщила, что место встречи Путина и Зеленского пока не определено. Отмечается, что США участвуют в обсуждении совместно с Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря Белого дома, рассматривается несколько вариантов.

Также ранее сообщалось, что что Зеленский и лидеры Европы могут стать главным препятствием на пути к миру на встрече с Трампом в Вашингтоне, если отклонят его инициативу по урегулированию украинского кризиса. Это может негативно повлиять на их репутацию.

США
Украина
Белый дом
урегулирование
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Варю томатный сок с пряностями и цитрусами — вкус поражает
о Франции сравнили лидеров ЕС на встрече с Трампом со слугами
Как накопить 3 млн на добавку к пенсии: финансист подробно о программе ПДС
В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной
Раскрыты детали появления БТР с флагами США и РФ в зоне СВО
Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования
«Далось непросто»: внук Пугачевой подтвердил слухи о разводе
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
В США заявили, что Трамп хочет сохранить мир на Украине после себя
В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины
Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
В Белом доме раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Зеленского
В Белом доме высказались о месте проведения встречи Путина и Зеленского
Смертоносные FPV, Покровск, Константиновка: новости СВО вечером 19 августа
Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины
В США назвали три возможных способа обеспечения безопасности для Украины
Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи
Завершено расследование хищений при возведении фортификаций под Курском
Стало известно, сколько Трамп готов ждать до новой встречи по Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.