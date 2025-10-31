Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:36

В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана

МВД: мошенники доработали схему о голосовании за дочь в конкурсе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники для обмана граждан по схеме «проголосуй за мою дочь в конкурсе» начали создавать многоэтапную подделку с клоном аккаунта вместо одной просьбы о переходе по ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Теперь, уточнили там, в таких ловушках применяют даже ботов, которые призваны создать видимость достоверности мероприятия.

Клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность, — говорится в публикации.

Ранее телефонные мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей. В сентябре 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, которая представилась деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ему ссылку. После этого его аккаунт взломали.

Тем временем в МВД рассказали, как предотвратить доступ к личной информации новым владельцам устройства после продажи телефона. Россиянам посоветовали удалить все учетные записи и данные, сделать сброс к заводским настройкам и отключить функции защиты.

