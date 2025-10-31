В США фиксируют серьезные перебои в авиасообщении NYT: в США задерживаются авиарейсы из-за нехватки диспетчеров на фоне шатдауна

На Восточном побережье США возникли значительные перебои в работе авиасообщения из-за нехватки персонала, вызванной приостановкой финансирования федерального правительства, сообщает The New York Times. В стране задерживаются рейсы и приостанавливают работу аэропорты.

Нехватка авиадиспетчеров приводит к задержкам в Орландо и других крупных аэропортах и может привести к проблемам по всему Восточному побережью, — говорится в материале.

Согласно данным издания, в Международном аэропорту Орландо средняя задержка рейсов достигла двух часов 40 минут. При этом некоторые авиарейсы были отложены на 12 часов, а часть — полностью отменена. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ввел ограничения на вылеты из-за нехватки авиадиспетчеров. В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана также зафиксированы приостановки авиарейсов в вечернее время.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что республиканцам следует решиться на «ядерный вариант», чтобы избавиться от филибастера (затягивания рассмотрения и принятия законопроектов) и преодолеть шатдаун. По мнению главы Белого дома, его сторонникам пора разыграть «козырную карту Трампа».