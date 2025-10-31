Трамп призвал прибегнуть к «ядерному варианту» для преодоления шатдауна Трамп призвал республиканцев не затягивать принятие законов и преодолеть шатдаун

Республиканцам следует решиться на «ядерный вариант», чтобы избавиться от филибастера (затягивания рассмотрения и принятия законопроектов) и преодолеть шатдаун, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его мнению, его сторонникам пора разыграть «козырную карту Трампа».

Сейчас республиканцам пора разыграть свою «козырную карту Трампа» и пойти на то, что называется «ядерный вариант», чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас, — написал глава Белого дома.

Ранее Верхняя палата Конгресса США в 11-й раз отклонила законопроект о финансах для федерального правительства. Как заявили в пресс-службе Республиканской партии, документ поддержали 50 сенаторов, а 43 высказались против. При этом для принятия проекта закона требовалось 60 голосов. В партии подчеркнули, что демократы в очередной раз выбрали шатдаун ради «медстраховки для нелегалов».

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что шатдаун позволил республиканцам начать сворачивать программы демократов, связанные с «раздачей подарков, социальным обеспечением и так далее». Политические оппоненты не осознавали, что вызванная ими приостановка работы правительства приведет к таким последствиям, уточнил президент.