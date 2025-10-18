Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев

Правительственный шатдаун в США, вызванный отсутствием согласия сенаторов от разных партий по согласованию бюджетных трат, позволил республиканцам начать сворачивать программы демократов, связанные с «раздачей подарков, социальным обеспечением и так далее», заявил президент Дональд Трамп в программе Sunday Morning Future на Fox News. По его словам, его политические оппоненты не осознавали, что вызванная ими приостановка работы правительства приведет к таким последствиям.

Я думаю, они могли бы остаться в стороне навсегда, если честно. Сейчас мы сокращаем программы демократов, которые нам не нужны. <…> Они допустили одну ошибку. Они не осознавали, что это дает мне право сокращать программы, которые республиканцы никогда не хотели, — поделился Трамп.

Американский лидер добавил, что также будет свернута программа, за которую сенатор от Демпартии Чак Шумер «боролся 15 лет». Он также рассказал, что «заморозил» миллиарды долларов из федерального бюджета, которые были предназначены на продвигаемый демократами проект Gateway о тоннеле под рекой Гудзон.

Ранее Трамп сообщал, что внутри Демократической партии случился бунт из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета.