Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию» Захарова: Европа и Киев даже не помышляют об урегулировании кризиса

ЕС и Киев выступают за прекращение огня для передышки терпящих на фронте поражение украинских солдат, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план якобы по урегулированию кризисной ситуации. По ее словам, которые передает пресс-служба внешнеполитического ведомства, они до сих пор мыслят категориями противостояния.

Даже беглого знакомства с этим проектом достаточно, чтобы сделать однозначный вывод: ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют, — отметила дипломат.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров с Россией готов дать официальный статус русскому языку. Уточнялось, что также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку.