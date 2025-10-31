Несколько украинских военных не выжили после столкновения автомобилей Во Львовской области в ДТП погибли четверо военнослужащих ВСУ

Во Львовской области в результате ДТП погибли четверо военнослужащих, передает Государственное бюро расследований Украины. По его данным, авария произошла вечером 30 октября неподалеку от села Жировка.

Автомобиль Nissan с военными номерами потерял управление на повороте и съехал за пределы дороги, после чего столкнулся с припаркованным грузовиком. В аварии скончались трое человек, находившихся в Nissan, и пассажир грузовика. Как уточняется, он также был военным и в момент удара выходил из кабины.

