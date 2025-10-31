Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:31

Несколько украинских военных не выжили после столкновения автомобилей

Во Львовской области в ДТП погибли четверо военнослужащих ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Львовской области в результате ДТП погибли четверо военнослужащих, передает Государственное бюро расследований Украины. По его данным, авария произошла вечером 30 октября неподалеку от села Жировка.

Автомобиль Nissan с военными номерами потерял управление на повороте и съехал за пределы дороги, после чего столкнулся с припаркованным грузовиком. В аварии скончались трое человек, находившихся в Nissan, и пассажир грузовика. Как уточняется, он также был военным и в момент удара выходил из кабины.

Ранее стало известно, что число погибших при столкновении трамвая, маршруток и легковой машины в Туле достигло четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, 20 пассажиров пострадали в результате аварии.

До этого пять человек, включая двух детей, получили травмы после наезда автомобиля на остановку в Новосибирске. Все пострадавшие были доставлены в больницу, на месте работали сотрудники ГАИ. Травмы получили получили двое детей 2017 и 2018 годов рождения, а также три женщины 1982, 1985 и 1997 годов рождения.

