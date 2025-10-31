Вооруженным силам России необходимо освободить населенные пункты Купянск и Волчанск, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, приоритетными целями российской армии также являются Балаклея и Изюм.

Сейчас нужно освободить Купянск, Волчанск, Балаклею, Изюм, рядом Харьков. Отбросить ВСУ как можно дальше от границы, потому что они терроризируют Белгородскую область. Стоит задача создать зону безопасности у наших границ, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ начали концентрировать расчеты беспилотников и значительное количество артиллерии, включая западную технику. Российские войска за сутки ликвидировали несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что предупреждение украинского МИД о запрете для журналистов посещать позиции ВСУ в окруженных районах подтвердило критическое положение ВСУ в Покровске, Димитрове и Купянске. По его словам, запрет на въезд и выезд из этих районов для представителей СМИ и солдат указывает на отсутствие альтернативных путей сообщения, кроме российских коридоров безопасности.