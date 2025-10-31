Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 05:56

Полеты через ярославский аэропорт прекратились

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.

До этого аэропорт Аликанте на востоке Испании временно закрыли из-за неизвестного беспилотника. Из-за инцидента девять самолетов не могли приземлиться в воздушной гавани. На место происшествия прибыли полицейские, но БПЛА найти не удалось.

Кроме того, летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

Ярославль
ограничения
аэропорты
Росавиация
