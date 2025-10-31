Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями санкций

Самолету президента Колумбии Густаво Петро отказали в дозаправке на островах Кабо-Верде из-за санкций США, сообщает El Pais. Борт, направлявшийся в Саудовскую Аравию, был вынужден искать альтернативную точку для технической остановки.

По словам главы государства, произошедшее стало унижением для него. Петро следовал на самолете ВВС Колумбии и сделал посадку в Северной Африке, однако заправка там не состоялась.

Позднее он заявил, что Колумбии следует расторгнуть контракт с компанией, отказавшей его борту в топливе. Петро не уточнил ее название. В итоге воздушное судно Boeing 737-700 смогло дозаправиться на военной базе в Мадриде после содействия испанской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов решить проблему наркотрафика в Колумбии силовыми методами и пригрозил вмешательством, если этим не займется Петро. Республиканец назвал колумбийского лидера непопулярным, отметив, что тому стоит немедленно прикрыть «поля смерти». Он также заявил, что наркотики в Колумбии якобы производятся для поставок в Соединенные Штаты и объявил о прекращении любой финансовой поддержки страны.