Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка

С помощью рациона ребенка можно повлиять на развитие памяти, иммунитета и улучшить настроение, рассказала KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Она посоветовала давать детям продукты, в которых содержатся витамины группы В.

Рацион ребенка должен быть максимально сбалансирован, но в простудный сезон главные помощники иммунитета — витамины группы В. Они же укрепляют расшатанные нервы, питают утомленный мозг и способствуют поддержанию хорошего настроения в периоды острых стрессов, интенсивных нагрузок и общего истощения, — рассказала Денисенко.

Диетолог посоветовала включить в рацион зеленые овощи, авокадо, бананы, орехи, яйца, шоколад и морскую рыбу. По ее словам, эти продукты особенно полезны для мозга и нервной системы.

Ранее диетолог Роман Пристанский рассказал, что польза цитрусовых и чеснока для иммунитета сильно преувеличена. Врач подчеркнул, что для укрепления иммунной системы необходим комплексный подход.