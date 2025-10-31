Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:31

Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка

Диетолог Денисенко: развить память ребенка помогут витамины группы В

Прилавки с овощами и фруктами Прилавки с овощами и фруктами Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С помощью рациона ребенка можно повлиять на развитие памяти, иммунитета и улучшить настроение, рассказала KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Она посоветовала давать детям продукты, в которых содержатся витамины группы В.

Рацион ребенка должен быть максимально сбалансирован, но в простудный сезон главные помощники иммунитета — витамины группы В. Они же укрепляют расшатанные нервы, питают утомленный мозг и способствуют поддержанию хорошего настроения в периоды острых стрессов, интенсивных нагрузок и общего истощения, — рассказала Денисенко.

Диетолог посоветовала включить в рацион зеленые овощи, авокадо, бананы, орехи, яйца, шоколад и морскую рыбу. По ее словам, эти продукты особенно полезны для мозга и нервной системы.

Ранее диетолог Роман Пристанский рассказал, что польза цитрусовых и чеснока для иммунитета сильно преувеличена. Врач подчеркнул, что для укрепления иммунной системы необходим комплексный подход.

