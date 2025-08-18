Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В США раскрыли, что может случиться в Белом доме из-за Зеленского

CNN: Зеленский и лидеры ЕС могут выставить себя в Вашингтоне препятствием к миру

Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

Именно украинский лидер Владимир Зеленский и главы европейских государств могут стать главным препятствием на пути к миру во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявили журналисты CNN. По их словам, они рискуют выставить себя в подобном свете, если отклонят инициативу главы Белого дома по урегулированию украинского кризиса.

Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает Трамп, возможно, думая, что он в шаге от Нобелевской премии мира, главы Украины и Европы, а не России, на встрече в Белом доме рискуют показать себя как настоящее препятствие к миру, — говорится в материале.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что Зеленский оказался в сложной ситуации накануне переговоров с Трампом в Вашингтоне. Ему предстоит либо рискнуть и вызвать недовольство американского лидера, либо согласиться на мирное урегулирование, которое предполагает признание российского контроля над потерянными территориями.

Кроме того, Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что вопрос территорий будет подниматься только в рамках трехсторонних переговоров с главами РФ и США. Он отметил, что украинская конституция не допускает никаких территориальных уступок.

