31 октября 2025 в 08:28

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России пресекли попытки армии Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным пресс-службы оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 130 беспилотников противника. Над какими еще регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Курской области, 21 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Орловской области, девять — над территорией Тамбовской области, девять — над территорией Тульской области, шесть — над территорией Липецкой области, шесть — над территорией Ярославской области, пять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области, один — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

