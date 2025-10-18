Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 05:06

Трамп и Зеленский устроили жаркие дебаты по одному вопросу

CNN: Трамп и Зеленский разошлись во мнениях о будущем Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским выявили серьезные разногласия по ключевому вопросу, сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники. Политики совершенно по-разному видят перспективы урегулирования конфликта с Россией, говорится в статье.

Инсайдеры утверждают, что состоявшаяся 17 октября в Белом доме встреча оказалась крайне непростой для обеих сторон. По данным телеканала, диалог проходил в напряженной атмосфере и временами вызывал дискомфорт. Центральной темой споров стала военная помощь Вашингтона Киеву.

Дональд Трамп занял жесткую позицию, открыто заявив, что США пока что не будут передавать Украине ракеты большой дальности. Один из чиновников заявил, что у республиканца сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером очень интересной и сердечной. Однако республиканец призвал своего оппонента пойти на мирное соглашение с Россией.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
урегулирование
