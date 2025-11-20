Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 20:45

«Не позавидуешь ему»: Губерниев спрогнозировал будущее Гусева в «Динамо»

Губерниев: Гусеву предстоит решать задачи в «Динамо» после ухода Карпина

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Исполняющему обязанности главного тренера Ролану Гусеву предстоит решить задачи московского «Динамо», которые остались после ухода Валерия Карпина, возглавлявшего команду с лета 2025 года, заявил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в беседе с «Матч ТВ». По его словам, он искренне надеется на успешную игру в ближайшем матче 16 тура МИР РПЛ.

Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи. Чтобы он уже без шараханий по-настоящему возглавил команду. Карпин набедокурил, а Гусеву разгребать. Не позавидуешь ему. Я искренне надеюсь на успешную игру «Динамо». Начальство это увидит и назначит его главным тренером уже по-настоящему, — поделился Губерниев.

Телеведущий также отметил, что Ролан уже заслужил полное доверие — он справится. В то время как все вокруг «любят все шарахаться». Губерниев призвал смотреть на суть вещей.

Ранее Губерниев заявил о провале эксперимента по совмещению Карпиным постов главного тренера «Динамо» и сборной России. По его мнению, неудачные результаты клуба негативно повлияли на игру национальной команды в товарищеских матчах против Перу и Чили.

Дмитрий Губерниев
тренеры
Динамо
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни
Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей
«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год
Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки
БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге
Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.