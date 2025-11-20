«Не позавидуешь ему»: Губерниев спрогнозировал будущее Гусева в «Динамо»

Исполняющему обязанности главного тренера Ролану Гусеву предстоит решить задачи московского «Динамо», которые остались после ухода Валерия Карпина, возглавлявшего команду с лета 2025 года, заявил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в беседе с «Матч ТВ». По его словам, он искренне надеется на успешную игру в ближайшем матче 16 тура МИР РПЛ.

Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи. Чтобы он уже без шараханий по-настоящему возглавил команду. Карпин набедокурил, а Гусеву разгребать. Не позавидуешь ему. Я искренне надеюсь на успешную игру «Динамо». Начальство это увидит и назначит его главным тренером уже по-настоящему, — поделился Губерниев.

Телеведущий также отметил, что Ролан уже заслужил полное доверие — он справится. В то время как все вокруг «любят все шарахаться». Губерниев призвал смотреть на суть вещей.

Ранее Губерниев заявил о провале эксперимента по совмещению Карпиным постов главного тренера «Динамо» и сборной России. По его мнению, неудачные результаты клуба негативно повлияли на игру национальной команды в товарищеских матчах против Перу и Чили.