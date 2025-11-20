Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 20:17

Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов

В аэропорту Котласа введены временные ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Котласа в Архангельской области введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара и Тамбова, приостановив прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать с 19 ноября. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.

До этого международный аэропорт Шереметьево зарегистрировал товарный знак «Шереметьево» в Роспатенте. Он получил исключительные права на использование бренда в сфере авиаперевозок до 2034 года.

Кроме того, в Кузбассе утвердили план строительства нового аэропорта, который будет финансироваться совместно федеральным бюджетом и частными инвесторами. Проект почти готов, а практическая реализация начнется в 2026 году после утверждения.

