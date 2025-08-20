Депутат занялся птицефабрикой, «терроризирующей» россиян уже третий год Жители Кольцово жалуются на невыносимый запах с птицефабрики уже третий год

Жители наукограда Кольцово в Новосибирской области на протяжении почти трех лет страдают от невыносимой вони, источником которой называют местную птицефабрику, передает корреспондент NEWS.ru. В частности, страдают воспитанники детских садов, у них после прогулки появляются кашель и тошнота. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков направил запросы по этому поводу в Генпрокуратуру, СК и Росприроднадзор.

Для проживающих в поселке людей это стало настоящим бедствием. Жители не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиры, — подчеркнул Новиков.

Осуществленная в 2022 году проверка не выявила специфических запахов рядом с птицефабрикой, однако при этом проверяющие указали на запах «хозяйственно-фекальных сточных вод». По данным Минприроды, причин для выдачи предписаний фабрике нет, так как нарушений не нашли.

Тем не менее местные жители в канун выборов — 17 августа 2025 года — вышли на митинг. Что касается руководства птицефабрики, то оно категорически опровергает причастность предприятия к источникам отвратительного запаха.

