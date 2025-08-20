Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 09:54

«Как бы безумно это ни звучало»: СМИ раскрыли, что Трамп прошептал Макрону

Fox News: Трамп прошептал Макрону, что Путин хочет сделки ради президента США

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп поделился с французским коллегой Эммануэлем Макроном мнением о том, что глава российского государства Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Белого дома, передает Fox News. Разговор состоялся во время встречи лидеров в Белом доме в понедельник, 18 августа. По информации телеканала, Трамп якобы «прошептал» об этом коллеге, но не учел, что микрофон в это время был включен.

Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало, — приводит его слова телеканал.

При этом ранее Трамп заявил, что, возможно, глава РФ не собирается заключать сделку с Киевом — это станет известно в течение ближайших недель. По его словам, Путин уже устал от конфликта с Украиной. Также хозяин Белого дома подчеркнул, что Украина не войдет в НАТО, однако некоторые страны ЕС, среди них Франция, ФРГ и Великобритания, хотят разместить на украинской территории свои войска.

До этого Трамп назвал своего российского коллегу «крепким орешком». Он подчеркнул, что его мнение о президенте РФ за последние несколько месяцев не изменилось.

Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Украина
