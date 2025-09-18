Ученые предупредили об усилении вспышек на Солнце Вспышечная активность на Солнце будет медленно расти в течение суток

Вспышечная активность на Солнце будет медленно расти в течение суток, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале. Там отметили, что риски для Земли будут умеренными. Ученые добавили, что геомагнитная обстановка в прошедшие сутки была спокойной.

Вспышечная активность — повышенная, медленно растущая, с умеренными рисками для Земли, — говорится в сообщении.

Ранее ученые сообщили, что 17 сентября на Земле могли наблюдаться слабые магнитные возмущения. Причина заключается в сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Первые признаки геомагнитного возмущения проявились еще в ночь на 15 сентября, достигнув уровня G3, что соответствует категории «сильное».

До этого стало известно, что в активной области 4197 на Солнце зафиксировали существенный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. При этом все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M способны влиять на магнитосферу Земли, именно поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.