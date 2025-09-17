Ученые рассказали, когда в ближайшее время ждать геомагнитных возмущений

Ученые рассказали, когда в ближайшее время ждать геомагнитных возмущений Слабые магнитные бури могут накрыть Землю 17 сентября

В среду, 17 сентября, на Земле могут наблюдаться слабые магнитные возмущения, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Причина заключается в сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Первые признаки геомагнитного возмущения проявились еще в ночь на 15 сентября, достигнув уровня G3, что соответствует категории «сильное».

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность повышенная, с возможностью умеренного роста, — сообщили ученые.

До этого сообщалось, что в активной области 4197 на Солнце зафиксировали существенный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данным астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M способны влиять на магнитосферу Земли, именно поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.