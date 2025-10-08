Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 22:56

Вегетарианец не выжил после «дегустации» мясного блюда

The Sun: пассажир-вегетарианец в самолете подавился насмерть куском мяса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажир-вегетарианец на рейсе Qatar Airways подавился мясным блюдом и не выжил во время полета, сообщило издание The Sun. Инцидент произошел в июне 2023 года, однако стало известно о нем только сейчас.

Кардиолог из Южной Калифорнии Асока Джаявира вылетел рейсом Qatar Airways из Лос-Анджелеса (США) в Коломбо (Шри-Ланка). Во время полета 85-летний мужчина не смог получить вегетарианский обед. Стюардессы выдали ему обычный паек и предложили не есть содержащееся в нем мясо.

Во время трапезы кардиолог подавился и начал задыхаться. Пилот решил изменить маршрут и приземлиться в Эдинбурге (Шотландия). Бортпроводницы пытались помочь мужчине. Однако самолет долгое время находился в воздухе, а уровень насыщения кислородом в крови Джаявира был критическим.

В иске, который подал к авиакомпании его сын, сказано, что после приземления лайнера врачи обнаружили его без сознания. В таком состоянии он находился более трех часов. Спасти кардиолога не удалось. Причиной смерти стала аспирационная пневмония. Ее спровоцировало попадание пищи в легкие.

Ранее сообщалось, что гражданка Польши по имени Каролина Кшижак умерла на Бали от истощения. В течение нескольких месяцев питалась исключительно фруктами. К моменту смерти ее вес составлял менее 23 кг. Известно, что 27-летняя девушка увлекалась йогой и веганством, а позже полностью отказалась от термически обработанной пищи, перейдя на сыроедение.

вегетарианцы
самолеты
смерти
иски
