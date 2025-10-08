Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 23:02

Путин преподнес необычный подарок президенту Таджикистана

Путин подарил Рахмону редкую и роскошно оформленную книгу об истории таджиков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В рамках государственного визита в Душанбе президент России Владимир Путин преподнес главе Таджикистана Эмомали Рахмону ценный подарок. Им стала роскошно оформленная книга, представляющая собой фундаментальный научный труд.

Российский лидер вручил коллеге первый экземпляр издания, посвященного истории и культуре таджикского народа. Всего таких книг выпущено 25.

Такая книга, называется «Таджики». Их всего 25, — рассказал Путин.

Церемония вручения подарка состоялась после неформальной встречи лидеров в ботаническом саду «Ирам». Путин подробно описал содержание монографии, отметив, что она обобщает данные по истории, антропологии, демографии и этнографии. Особый акцент был сделан на том, что в исследовании использованы материалы последней переписи населения РФ.

Эмомали Рахмон высоко оценил жест российского коллеги, назвав книгу самым дорогим и лучшим подарком. Дополнительным презентом стала картина «Таджикские друзья» работы советского импрессиониста Макса Бирштейна.

Визит российского президента в Таджикистан, включающий возложение цветов к монументу Исмаилу Сомони и неформальный обед, демонстрирует укрепление двусторонних отношений. Церемония обмена подарками стала символическим актом, подчеркивающим уважение к культурному наследию и истории таджикского народа.

Ранее сообщалось, что визит имеет высший дипломатический статус согласно международному протоколу и включает насыщенную программу мероприятий. В состав российской делегации вошло более 20 официальных лиц, включая ключевых министров и руководителей ведомств.

Владимир Путин
книги
подарки
Таджикистан
