Девушка-актриса, игнор родни, учеба у Машкова: как живет сын Золотухина

Сын Валерия Золотухина 20-летний Иван пошел по его стопам и хочет стать актером. Молодой человек встречается с однокурсницей и уже готов к созданию семьи. NEWS.ru поговорил с его матерью, актрисой Ириной Линдт об увлечениях Ивана и его отношениях с родственниками по отцовской линии.

Похож ли Иван Золотухин на своего отца

Последние 15 лет своей жизни народный артист Валерий Золотухин жил на две семьи. Он строил отношения с актрисой Ириной Линдт, которая моложе его на 33 года, но не уходил от жены Тамары, с которой прожил в браке сорок лет.

В 2004 году Ирина родила сына Ивана, и Золотухин был очень рад его появлению: артист даже бросил пить. Жена Золотухина знала о его романе и внебрачном сыне, так как он приводил ребенка к ним домой, но не подавала на развод.

Сейчас Ивану Золотухину двадцать лет, он пошел по стопам отца, учится в Московской театральной школе Олега Табакова (художественный руководитель Владимир Машков) на пятом курсе. Многие замечают, что Иван внешне очень похож на отца, буквально копия актера.

«Да, это так, с одной стороны, он похож на отца. С другой стороны, при такой сумасшедшей схожести у них такая же сумасшедшая разница: Иван гораздо крупнее папы, так скажем, брутальней, у него низкий такой голос, мощные плечи, шея, он такой здоровый, папа все-таки более такой субтильный. Но при этом черты лица, органика, мимика очень похожи», — рассказала NEWS.ru мать Ивана, актриса Ирина Линдт.

Ирина Линдт с сыном от Валерия Золотухина Иваном, 2013 год Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Хотел ли Валерий Золотухин актерское будущее сыну

Линдт рассказала, что она показала Ивану в детстве мир кино и театра, а его отец все-таки был очень занят на работе. «Я всегда его брала на съемки, он даже участвовал в фильмах, в которых я снималась, тоже снимался со мной. И, конечно, брала его в Театр на Таганке», — рассказала актриса.

Линдт предположила, что внутренним желанием Валерия Сергеевича было, чтобы его сын Иван пошел по его пути и тоже стал актером. «Мне кажется, он хотел, чтобы кто-то из детей продолжил его дело. Он радовался, когда его старший сын учился во ВГИКе (старший сын Золотухина Денис учился на режиссерском факультете, но стал священником. — NEWS.ru), но потом он сменил профессию. У Вани эти данные с рождения, он уже тогда много выступал и пел», — призналась Линдт.

По словам матери, Иван чувствует ответственность за фамилию «Золотухин», понимает, что его все равно будут сравнивать с известным актером, любимцем миллионов, но относится к этому спокойно.

«Он говорит: „Меня это не парит“, потому что у Вани в хорошем смысле спокойное нутро. Есть уверенность, что он занимается своим делом. Ваня любит говорить: „Я как бревно, плыву по течению“, ему нравится то, что он делает, и нет цели кого-то обогнать, перегнать или соответствовать. Он следит за собой, для него важно, чтобы он был в физической форме», — рассказала Линдт.

Почему Иван Золотухин мало снимается, где будет работать

В детстве Иван Золотухин снялся в четырех фильмах в эпизодических ролях: «Любовь одна», «Дед», «Курортная полиция» и «Трубач». В 2022 году он появился в детективном сериале «Тихая гавань». В этом году с его участием вышла драма «В списках не значился», и в производстве находится военный сериал «Солдат по кличке Рекс».

«Иван еще пока студент, их особо не отпускают никуда, они загружены с утра до ночи. Он еще пока не вышел в свет, что называется, в профессиональном смысле», — объяснила Ирина Линдт.

По словам матери, уже сейчас Иван занят в спектаклях театра Табакова, ездит на гастроли, лучшие студенты после получения образования могут получить приглашение работать в театре. Линдт рассказала, что Иван увлекается музыкой: играет на музыкальных инструментах и сочиняет аранжировки.

Сын Валерия Золотухина Иван Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Что известно о девушке Ивана Золотухина

Иван встречается с девушкой с курса, она тоже будущая актриса. Молодой человек заявил, что уже готов к созданию семьи. Линдт в свою очередь заверила NEWS.ru, что готова стать бабушкой, и «внуки — это прекрасно». «Они (Иван и его девушка. — NEWS.ru) говорят на одном языке и понимают проблемы друг друга, потому что иногда очень сложно не артисту понять артиста», — сказал актриса.

Какие отношения у Ивана Золотухина с родственниками

У внебрачных детей звезд часто складываются непростые отношения с родственниками. Линдт рассказала, что ни с кем из родни Золотухина они не общаются.

«В Быстром Истоке, когда мы приезжаем на фестиваль (Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина „Исток“ в Алтайском крае. — NEWS.ru), получается поговорить со всеми его земляками, знакомыми и друзьями, с ними мы общаемся, иногда поздравляем друг друга с праздниками. А так больше ни с кем.

Я бы сказала, что есть игнорирование со стороны родни, потому что Иван очень хотел общаться с Денисом, когда стал подрастать. Он даже присылал какие-то эсэмэски, хотел встретиться, Денис на сообщения никак не отвечал. Хотя старший брат — батюшка, и, казалось бы, у такого человека представления о жизни, о людях особенные. Ванька очень душевный, очень хороший парень», — рассказала Линдт.

