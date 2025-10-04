Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:00

Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»

Олеся Жураковская и Маргарита Шубина Олеся Жураковская и Маргарита Шубина Фото: Persona Stars/Legion Media

Российско-украинский сериал «Сваты» — один из самых рейтинговых проектов на отечественном ТВ. Его успех заключался не только в интересном сюжете, близком каждому, но и в кастинге. В сериале снялись талантливые актеры, одни получили известность еще до проекта, другие — после него. Как живут сыгравшие в «Сватах» актрисы Олеся Жураковская и Маргарита Шубина — в материале NEWS.ru.

Как Жураковская стала актрисой

Олеся Жураковская снялась в «Сватах» в роли Ксении Павловны, успешной бизнесвумен. Эта роль принесла ей успех, но до этого актриса прошла большой путь в кино и театре. Жураковская родилась 13 августа 1973 года в Киеве в обычной рабочей семье. Ее отец был строителем, мать — швеей, оба переехали в город из деревни. Семья жила бедно, и рождение второго ребенка, девочки Олеси, только добавило материальных проблем.

В детстве Жураковская занималась художественной гимнастикой, но не мечтала о большом спорте и не подавала больших надежд. После школы она пошла в ПТУ учиться на швею и, вероятно, пошла бы по стопам матери, но все решил случай.

Вместе с подругой за компанию Олеся поехала поступать в театральный вуз и прошла конкурс в ГИТИС. После окончания института она работала два года в театре им. Ермоловой и дебютировала в 1999 году в сериале «День рождения буржуя» с Валерием Николаевым, роль была очень маленькая.

Некоторое время Жураковская была замужем за бизнесменом. В браке она подверглась домашнему насилию и даже хотела убить супруга. Муж запрещал ей работать и избивал ее. Эта история наложила на нее большой отпечаток. Жураковская вернулась домой в Киев и со своим опытом работы в Москве была очень востребована. Ее взяли в Киевский академический театр драмы и комедии не левом берегу Днепра. Актриса также снималась в кино, как в украинских, так и в российских проектах.

Олеся Жураковская и Константин Косинский Олеся Жураковская и Константин Косинский Фото: Persona Stars/Legion Media

Как Жураковская изменила свое отношение к России

Раньше Жураковская неоднократно говорила, что театральное образование, полученное в Москве, сильно помогло ей в карьере. В 2014 году актриса стала отказываться от некоторых российских проектов, мотивируя это тем, что их делают люди, которые поддерживают присоединение Крыма к России. В 2018 году она снялась в фильме «Донбасс», выпущенный украинскими и западными пропагандистами. В 2022 году актриса оборвала все связи с Россией и сделала это без сожаления.

«Надо разрывать связи, не оглядываясь назад. Надо, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать пространство для творчества. На место этих людей придут те люди, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары», — говорила она.

Она назвала людей, покинувших РФ после начала СВО, хорошими, которые «чувствуют вину и ответственность за преступления государства». Она также говорила, что чувствует отвращение ко всем российским коллегам из проектов «Крепостная» и «Сваты», которые не осуждают спецоперацию на Украине. Свое согласие играть в российско-украинских телепроектах она объяснила «сопротивлением» сложившей системе, когда главные роли достаются россиянам.

В 2023 году за лояльность к украинской власти ее сделали директором и художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, в 2024 году дали звание народной артистки Украины, наградили орденом, а также заложили в ее честь звезду на Аллее славы в Киеве. В интервью Жураковская требовала запретить русскую культуру на Украине и исключить русские произведения из школьной программы.

Как Маргарита Шубина стала звездой

Маргарита Шубина в сериале «Сваты» сыграла Любовь Георгиевну Петрову, мать Лёхи и супругу Алексея Алексеевича. Она появилась в третьем, шестом и седьмом сезонах проекта. Еще до «Сватов» Шубина стала народной звездой, сыграв в сериале «Неотложка». Она очень убедительно воплотила образ фельдшера.

Маргарита Шубина Маргарита Шубина Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Шубина родилась в Киеве в 1966-м, ее воспитывала мама, которая работала учительницей. После школы девушка поступила в ГИТИС и выбрала театр имени Моссовета. Маргарита дебютировала в кино в 1984 году, снявшись в картине Михаила Туманишвили «Полоса препятствий». В ее фильмографии есть такие фильмы и сериалы, как «Марш Турецкого». «Левиафан», «Кука» и другие. Шубина по-прежнему играет в театре, она занята в спектакле «Машенька».

Актриса замужем за коллегой, Владиславом Сычом. У них двое взрослых сыновей. В 2017 году актриса перенесла операцию на ноге. Она случайно споткнулась о стеклянную дверь и поранилась. В 2023-м у нее украли 11 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры. Близкая подруга отказалась отдавать деньги, за которыми Шубина попросила ее последить.

