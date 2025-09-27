Роман с дочерью Фоменко, слова о патриотах и СВО: как живут актеры «Сватов»

Российский сериал «Сваты» — один из самых рейтинговых проектов на отечественном ТВ. Зрители до сих пор надеются на его продолжение. Даже сыгравшие в «Сватах» эпизодические роли актеры стали звездами и любимцами публики. Что известно о Семене Фурмане и Андрее Бирине, где они работали до сериала о семье свата Ивана Будько и чем занимаются сейчас — в материале NEWS.ru.

Какую роль сыграл Бирин в «Сватах»

Андрей Бирин исполнил в шестом и седьмом сезонах сериала «Сваты» англичанина Джека, жениха Жени Ковалевой (актриса Анна Кошмал). В финале девушка выбирает из всех именно его и выходит замуж. Зрителям этот сценарный ход не понравился, они посчитали, что среди претендентов на руку и сердце Жени есть более достойные кандидаты.

Андрей с большим теплом отзывался о сериале «Сваты», он называл его огромным куском своей жизни. «Я всегда буду помнить этот опыт, эту потрясающую команду, этих потрясающих людей. Это „Квартал 95“, это прекрасная дружная талантливая семья, которую вокруг себя объединяет один человек — Андрей Яковлев», — сказал Бирин.

Он также отметил, что сейчас никто не снимает лучше на территории бывшего СССР, «как эти люди».

Как Бирин стал актером мюзиклов

Андрей Бирин — профессиональный актер. Он родился в Ленинграде. Еще в детстве участвовал в радиопостановках и играл в детском театре «Студия „Вообрази“». После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ, где учился в мастерской Олега Табакова и Михаила Лобанова.

Получив театральное образование, Бирин выбрал музыкальное направление и исполнил ведущие партии во многих известных мюзиклах. В его послужном списке роли в постановках «Мамма Миа!», «Красавица и чудовище», «Времена не выбирают», «Граф Орлов», «Хрустальное сердце» и многих других. По его словам, с мюзиклом как жанром у него все вышло совершенно случайно.

Актер Андрей Бирин в сцене из мюзикла «Последняя сказка» в театре Московского дворца молодежи (МДМ) Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Пришел на кастинг в мюзикл „Иствикские ведьмы“ — и меня взяли. Мне понравилось работать в этом жанре, и получилось так, что я в нем закрепился. Сначала играл молодых героев, потом пришли и главные роли. Постепенно это привело к тому, что сейчас я являюсь одним из корифеев мюзикла в Москве», — признавался артист.

Бирин занимается озвучиванием аудиокниг, закадровым исполнением песен и озвучиванием в кино.

Кроме «Сватов» он снялся в таких проектах, как «Жестокий мир мужчин», «Осиное гнездо», «Фантазия белых ночей», «Бегущая по волнам». Но после выхода седьмого сезона сериала артист больше сосредоточен на музыкальных проектах. Сейчас Бирин участвует в мюзиклах «Первое свидание» и «Последняя сказка», которые идут на сцене МДМ. Летом он был на гастролях в Китае.

Личная жизнь Бирина

В молодости Андрей встречался с дочерью Николая Фоменко от первого брака Екатериной. Сейчас Бирин женат на девушке по имени Дарья, судя по соцсетям, детей у пары нет или они скрывают эту информацию.

Пользователи отмечают, что со времен «Сватов» Андрей почти не изменился, лишь немного иначе стрижется.

Кого Фурман сыграл в «Сватах»

Семен Фурман сыграл в «Сватах» Евгения Борисовича Жука, сельского бизнесмена, владельца ларька в Кучугурах, приятеля Ивана Будько. Его персонаж появляется в третьем, пятом и шестом сезонах сериала.

Фурман довольно прохладно высказывался о своей роли в «Сватах». «Я не считаю эту роль чем-то выдающимся, ведь на экране буквально я сам — немолодой небритый еврей», — говорил актер.

Актер Семен Фурман, 2013 год Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Как Фурман стал актером

Семен Фурман родился в 1959 году в Ленинграде. После школы он подал документы в несколько театральных вузов, но его никуда не взяли. Фурман поступил на режиссерско-балетмейстерское отделение Ленинградского института культуры, так как знал, что выпускник факультета режиссуры тоже может быть актером. Первый актерский опыт он получил в ашхабадском ТЮЗе, но потом вернулся в Ленинград. С 1990 года Фурман служил в театре драмы и комедии «На Литейном».

В кино он дебютировал в фильме «Мой нежно любимый детектив», где сыграл члена клуба холостяков. В его портфолио в основном небольшие, эпизодические роли. В одном из интервью он жаловался, что в России сложно стать известным актером без своего режиссера, а у него такого нет.

После «Сватов» Фурман продолжил сниматься. Последняя его работа в кино — фильм «Обе две», который в онлайн-кинотеатрах вышел в 2024 году. С 2019 года Фурман работает в антрепризном Театре Антона Чехова.

Что известно о личной жизни Семена Фурмана

Актер женат: он познакомился со своей супругой Ольгой в конце 1970-х годов в кинематографической экспедиции: она работала помощником гримера, он снимался в массовке. Вскоре после свадьбы супруги стали родителями — у них родился сын Даниил.

Артист в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что сумел выстроить счастливую личную жизнь, несмотря на то, что всегда комплексовал из-за низкого роста и большого веса. По словам Фурмана, на его внешности отразились гормональные инъекции, которые ему делала мама в детстве.

«Она водила меня по врачам, ей говорили: „Все нормально“. Тогда она вела меня к другим врачам. В итоге она решила мне делать уколы, вынудив прописать мне гормоны жену профессора медицины, который на тот момент был в отпуске», — делился актер.

Актер Семен Фурман Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Что говорил Фурман об СВО

Семен Фурман не поддержал специальную военную операцию. Он назвал «патриотами» тех, кто уехал из страны. К числу «настоящих граждан» актер отнес коллег Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александра Феклистова, поддерживающих Украину.

«Я считаю, что патриот — это не тот, кто ходит, вот это вот, с буквой Z на лбу, а тот, кто уехал сейчас. Патриоты там находятся, а враги — здесь, те, кто враг этой страны. Те, кто ее любит, вот они все сейчас объявлены какими-то агентами, еще кем-то — и Смольянинов, и Феклистов, и все остальные, вот это настоящие граждане», — сказал он журналистам НТВ.

