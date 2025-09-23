Цена предательства. Смольянинов лишён авто за долги в РФ: Галкин следующий

Судебные приставы арестовали у актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) автомобиль за долги. После этой меры звезда «Девятой роты» заплатил 159 тысяч рублей. Кто еще из иноагентов рискует потерять имущество из-за долгов — в материале NEWS.ru.

Сколько еще должен Смольянинов

В отношении Артура Смольянинова было возбуждено 44 исполнительных производства. Он должен был оплатить штрафы за нарушения ПДД, парковку, дискредитацию Вооруженных сил России, а также невыплаченный кредит. Артист не спешил выполнять свои обязательства.

Судебные приставы наложили арест на автомобиль Смольянинова. Если бы он не рассчитался с долгами, машину продали бы в счет погашения долга. После этого у артиста нашлись 159 тысяч рублей, он полностью рассчитался. Сейчас Смольянинов должен только 3,9 тысячи рублей, это сборы службы судебных приставов.

Сколько задолжала Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) живет в Испании в курортном городе Марбелья и тоже не оплачивает долги. Лазарева была заочно арестована за оправдание терроризма и находится в международном розыске.

Согласно базе судебных приставов, Лазарева задолжала 42 800 рублей. Это неоплаченный штраф по административному делу, который ей был назначен еще в 2024 году. Если у Лазаревой найдут имущество в РФ, то с ним могут поступить так же, как с автомобилем Смольянинова: наложить арест и продать в случае, если долг так и не будет оплачен.

Сколько должен создатель Масяни

На создателя Масяни мультипликатора Олега Куваева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завели новое уголовное дело за нарушение порядка деятельности иноагента. Он не предоставил в уполномоченный орган РФ сведений, соответствующих его статусу. Это уже второе уголовное дело в отношении Куваева. Первое о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, было возбуждено еще в 2022 году.

Куваев переехал на ПМЖ в Израиль. В РФ у него накопился долг в 60 тысяч рублей. Это два неоплаченных штрафа по административным делам.

Лигалайз задолжал полмиллиона

Рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) накопил в России долги на сумму более чем 460 тысяч рублей. Часть задолженности взыскивается в принудительном порядке.

Согласно судебным материалам, в отношении музыканта открыто шесть исполнительных производств. Крупнейшие долги включают 113 тысяч рублей по кредитам и 50 тысяч рублей штрафа от Роскомнадзора за нарушение маркировки материалов иноагента в Telegram-канале. Три производства на сумму около 292 тысяч рублей прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

Остались ли долги у помощника Чубайса

В должниках у судебных приставов числится Александр Баунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — журналист и сотрудник Анатолия Чубайса в израильском Центре изучения России.

В 2025 году Баунов задолжал российскому государству 2,5 млн рублей, сообщал RT. На данный момент, согласно базе данных судебных приставов, его долг составляет около 299 517 рублей.

Многие иноагенты уже заплатили необходимые суммы. Лидер Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пропали из реестра должников. Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у которого еще в июне 2025-го были штрафы на сумму в 100 тысяч рублей, успел все погасить.

Как Галкин спас замок

Многие иноагенты, уезжая из РФ, избавляются от недвижимости, переписывают на близких родственников и продают. Например, так поступил телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже пытался избавиться от замка в деревне Грязь Одинцовского района, но никто не пожелал покупать огромный особняк за миллиард.

Содержание такого жилища, поддержание его в порядке — это серьезные деньги, даже ресурсы на такой площади — газ, электричество, вода — потребляются в больших объемах. Галкин перестал платить и задолжал за электричество 500 тысяч рублей. Компания «Мосэнергосбыт» обратилась в Черемушкинский районный суда города Москвы. Артист решил не доводить ситуацию до абсурда и в сентябре, накануне первого судебного заседания, погасил долги.

