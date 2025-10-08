Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 23:45

Ускоренная процедура получения гражданства Германии канула в лету

Бундестаг отменил процедуру получения гражданства Германии за три года

Заседание бундестага Заседание бундестага Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкий парламент принял решение об отмене ускоренной процедуры получения гражданства. Теперь минимальный срок легального проживания в стране увеличен с трех до пяти лет, поправка была поддержана большинством депутатов бундестага.

Немецкий паспорт должен выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции, — объяснил принятие решения министр внутренних дел Александер Добриндт.

Инициатива была предложена новой правящей коалицией в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Закон официально вступит в силу после публикации в Вестнике федерального законодательства, когда будет одобрен бундесратом и подписан президентом ФРГ.

При этом коалиция сохранила возможность двойного гражданства для мигрантов. Решение отменяет положения закона от июня 2024 года, который разрешал получение паспорта после трех лет проживания при особых интеграционных достижениях.

Ранее в Германии разгорелась дискуссия вокруг итогов февральских выборов в бундестаг. Партия «Альянс Сары Вагенкнехт» потребовала пересчета голосов, получив поддержку от «Альтернативы для Германии». Представители АдГ заявили, что выступают за пересчет ради защиты демократических принципов, даже если это приведет к сокращению их собственных мест в парламенте.

Бундестаг
гражданства
отмены
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 октября 2025 года
Приметы 9 октября: Иван Путник — собираемся в дальнюю дорогу?
Кошмар интроверта: как я два дня прожил в Москве без интернета и не пожалел
Трамп допустил возможность деловой поездки на Ближний Восток
«Должен сидеть»: Трамп озвучил, каких политиков хочет отправить за решетку
Ускоренная процедура получения гражданства Германии канула в лету
Кадры падения рэпера Vacio на съемках клипа появились в Сети
В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась любимица посетителей
В Шереметьево самолет экстренно вернули на стоянку перед взлетом
«В разные стороны»: экс-солистка «Непары» раскрыла причины ухода из группы
Реанимация, наркотики, депрессия: как живет Vacio после «голой» вечеринки
Путин преподнес необычный подарок президенту Таджикистана
Девушка-актриса, игнор родни, учеба у Машкова: как живет сын Золотухина
Вегетарианец не выжил после «дегустации» мясного блюда
Некоторые товары первой необходимости могут подорожать этой осенью
Лавров предсказал «взрыв» курдской проблемы при одном условии
Отпуск не по плану: как из дома помочь туристу, застрявшему в чужой стране
Сына легендарного боксера нашли мертвым в Мексике
Действия Нетаньяху поставили план Трампа по Газе под угрозу
Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.