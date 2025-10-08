Ускоренная процедура получения гражданства Германии канула в лету Бундестаг отменил процедуру получения гражданства Германии за три года

Немецкий парламент принял решение об отмене ускоренной процедуры получения гражданства. Теперь минимальный срок легального проживания в стране увеличен с трех до пяти лет, поправка была поддержана большинством депутатов бундестага.

Немецкий паспорт должен выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции, — объяснил принятие решения министр внутренних дел Александер Добриндт.

Инициатива была предложена новой правящей коалицией в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Закон официально вступит в силу после публикации в Вестнике федерального законодательства, когда будет одобрен бундесратом и подписан президентом ФРГ.

При этом коалиция сохранила возможность двойного гражданства для мигрантов. Решение отменяет положения закона от июня 2024 года, который разрешал получение паспорта после трех лет проживания при особых интеграционных достижениях.

Ранее в Германии разгорелась дискуссия вокруг итогов февральских выборов в бундестаг. Партия «Альянс Сары Вагенкнехт» потребовала пересчета голосов, получив поддержку от «Альтернативы для Германии». Представители АдГ заявили, что выступают за пересчет ради защиты демократических принципов, даже если это приведет к сокращению их собственных мест в парламенте.