08 октября 2025 в 23:20

«В разные стороны»: экс-солистка «Непары» раскрыла причины ухода из группы

Экс-певица «Непары» Храмова заявила, что покинула группу из-за мировоззрения

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Экс-солистка популярной группы «Непара» Дарья Храмова впервые раскрыла подробности своего ухода из коллектива. В откровенном интервью WomanHit певица рассказала о поворотных в ее карьере и жизни событиях — пережитом стрессе, временной потере голоса и семейном разрыве.

Одним из самых травмирующих эпизодов стала внезапная потеря голоса после концерта из-за перенапряжения и болезни. Артистка призналась, что это переживание вызвало у нее панический страх оказаться без голоса навсегда.

Сойдя со сцены, я обнаружила, что не могу издать ни звука. Я очень сильно плакала в номере. Мне было страшно, что я могу остаться без голоса навсегда, — заявила исполнительница.

Однако с этим женщина научилась справляться — теперь она постоянно использует ингалятор. Истинные причины, по которым певица покинула группу после пяти лет работы, связаны с мировоззренческими разногласиями. По ее словам, получилось так, что с окружением она начала «шагать в разные стороны». При этом певица поблагодарила своего коллегу Александра Шоуа за годы совместной работы.

Отдельной темой стала личная драма. Когда Храмова выбрала карьеру артистки, ее отец прекратил общение, не приняв профессиональный выбор дочери.

Ранее сообщалось, что экс-вокалистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина думает над возвращением в шоу-бизнес, чтобы погасить долг в 487 тыс. рублей. Из этой суммы 317 тыс. рублей певица должна Федеральной налоговой службе (ФНС), а 170 тыс. рублей составляют штрафы за неправильную парковку и неуплату налогов.

