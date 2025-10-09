Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 00:16

«Склоняю голову»: политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда

Немецкий политик Нимайер на русском языке извинился за блокаду Ленинграда

Как было устроено движение на маршруте Дороги жизни в Ленинград Как было устроено движение на маршруте Дороги жизни в Ленинград Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и на русском языке попросил у россиян прощения за блокаду Ленинграда, пишет РИА Новости. Заявление было сделано на сессии Петербургского международного газового форума и встречено аплодисментами присутствующих.

Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо еще, — заявил Нимайер.

Он, обращаясь к аудитории, отметил, что немцы, приезжающие в Россию, осознают, как две мировые войны негативно повлияли на отношения между странами. В своей речи политик подчеркнул, что чтит память о трагических событиях блокады. Этот шаг был расценен как важный жест в направлении исторического примирения между народами.

Ранее сообщалось, что в Европе стартовали учения Grand Eagle — 2025, в ходе которых отрабатывается переброска войск через территорию Литвы и блокада Калининградской области. Как отметил военкор Александр Коц, именно этот 65-километровый участок считается наиболее уязвимым и одновременно стратегически важным коридором к Калининградской области.

