Эксперт заявил о подготовке Европы к блокаде российского региона Военкор Коц заявил, что Европа ведет подготовку к блокаде Калининграда

В Европе стартовали учения Grand Eagle — 2025, в ходе которых отрабатывается переброска войск через территорию Литвы, передает военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, именно этот 65-километровый участок считается наиболее уязвимым и одновременно стратегически важным коридором к Калининградской области.

Зачем именно туда отрабатывается переброска? Я уже писал, что Европа готовится к большой войне к 2030 году и усиливает свои восточные границы, — написал Коц.

Он отметил, что Запад обязательно попытается спровоцировать Россию, так как «запущенный маховик милитаризации Европы уже не остановить». По словам Коца, у Евросоюза множество проблем, которые можно будет списать на крупный конфликт.

И если посмотреть на карту, то там как раз блокада Калининградской области и отрабатывается, — считает военкор.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия после вступления в НАТО взяла курс на подготовку к военным действиям с Россией. Он также отметил, что в регионе нарастает военная активность.