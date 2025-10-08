Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 23:40

Кадры падения рэпера Vacio на съемках клипа появились в Сети

SHOT опубликовал видео падения рэпера Vacio с крыши в Париже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент падения рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) в марте текущего года с крыши в Париже попал на видео, пишет Telegram-канал SHOT. Несчастный случай произошел во время съемок нового клипа музыканта.

Васильев наступил на застекленный участок крыши и провалился вниз. Видео в Сети появилось только сейчас. Вероятно, с целью привлечения внимания к его новому альбому.

Ранее сообщалось, что Vacio попал в реанимацию в Париже после того, как упал с высоты третьего этажа через стеклянную крышу. Он находился в критическом состоянии. Во Франции у него нет медицинской страховки, поэтому родственники открыли сбор средств на лечение.

Рэпер прославился после скандальной «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии он появился в одном носке. Исполнителя арестовали на 10 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Васильев уехал из страны, когда ему пришла повестка в военкомат.

Позже депутат Виталий Милонов признал Васильева единственным пострадавшим после скандальной вечеринки. При этом политик назвал музыканта «сумасшедшим», а не представителем шоу-бизнеса. Парламентарий также отметил, что остальные участники, по его мнению, осознали недопустимость такого поведения и позже «совершили хорошие поступки».

