«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой

Блогера Анастасию Ивлееву «использовали» в «голой вечеринке», высказал предположение в интервью NEWS.ru ветеран боевых действий в Афганистане и известный адвокат Александр Трещев, который подал в суд на певицу Аллу Пугачеву. Он сомневается, что у звезды соцсетей были злые намерения.

Вы же помните, как Настя Ивлеева смеялась после «голой вечеринки». Мол, наплевать на мнение общества. И как она через два дня хныкала и вытирала слезы. Я считаю, что «голая вечеринка» и интервью Пугачевой — это звенья одной цепи. При этом вряд ли у Насти Ивлеевой, которую я знаю, были злонамеренные мысли. Ее просто использовали в этой вечеринке, — считает Трещев.

По мнению собеседника, «голая вечеринка» состоялась, когда стало ясно, что Украина «не может ничего сделать» против России в зоне специальной военной операции. Как предположил Трещев, враг решил расколоть общество изнутри.

Она случилась ровно тогда, когда стало понятно, что Путин крепко стоит во власти и что на линии боевого соприкосновения Украина не может ничего сделать против России. Значит, путь к победе для нашего врага лежит только через улицы Москвы, выражаясь фигурально. А именно — разложить общество и попытаться расколоть изнутри, — добавил Трещев.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Трещева возмутило интервью Примадонны, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

