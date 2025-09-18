Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 11:49

Ученицы в хиджабах вызвали скандал в калужской школе

В Калужской области родители выступили против ношения хиджабов двумя школьницами

В Жуковском районе Калужской области возникла напряженность из-за появления двух учениц в хиджабах, передает портал Kaluga News.com. Инцидент произошел в Чубаровской школе, где родители других детей выразили свое недовольство сложившейся ситуацией.

По информации источника, две школьницы из седьмого и девятого классов начали регулярно посещать занятия в хиджабах. Дирекция учебного заведения провела разъяснительную беседу с их семьями о необходимости соблюдения светского дресс-кода. Достичь взаимопонимания не удалось, и одна из матерей прибыла на следующую встречу вместе с адвокатом.

В региональном Министерстве образования подтвердили данный факт и отметили, что администрация продолжает работу по разъяснению установленных правил. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент консенсус между школой и родителями учениц еще не достигнут.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске детям запретили носить в школе религиозную одежду и ее атрибутику. Как заявляла журналистам директор департамента образования администрации города Оксана Серебренникова, с 3 сентября в России вступает в силу новый стандарт, регулирующий внешний вид школьников.

